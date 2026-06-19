【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：51,564.70 △72.15（6/18）NASDAQ：26,517.93 △496.28（6/18） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って上昇しました。米国とイランの暫定和平合意が発効し、米国は海上封鎖を終了しました。また、ホルムズ海峡では船舶の航行が再開されました。ダウ平均は79ドル高の51,571ドルで取引を開始しました。寄付き直後に急上昇し、日本時間22時30分に456ドル高の51,949