俳優の渡辺いっけいが主演を務める映画『月影のゴールデン街』が、10月30日より東京・テアトル新宿、アップリンク吉祥寺ほか全国で順次公開されることが決定した。【画像】この記事に関連するそのほかの写真本作の舞台は、戦後から昭和、平成、令和へと時代を超えて人々を見守り続けてきた新宿ゴールデン街。夢を追い、挫折し、それでも人生を続ける者たちが夜な夜な集う街を舞台に、35年にわたる人間模様を描く。物語は、映