東京女子プロレスは18日、都内で「SUMMERSUNPRINCESS’26」（7月18日、東京・後楽園ホール）に向けたタイトルマッチ調印式を開催した。プリンセスタッグ選手権試合（王者＝渡辺未詩＆辰巳リカ《白昼夢》vs）の調印式は、挑戦者組の中島翔子＆ハイパーミサヲの享楽共鳴が調印式をボイコットしたうえに調印書を強奪するなどやりたい放題だった。6・7後楽園で瑞希＆高見汐珠を破り、初防衛に成功した白昼夢は昨年7・21大田区