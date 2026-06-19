「極道の妻たち」や「私を抱いてそしてキスをして」などの作品で知られる作家で僧侶の家田荘子氏が、俳優の森田健作がパーソナリティを務めるＦＭＮＡＣＫ５「青春もぎたて朝一番！」（６月２１日、午前６時半）と、ニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（７月１３日、午後６時２０分）に出演することになり、このほど都内で収録を行った。番組で森田から作家になるキッカケを問われた家田氏は「小中学生の時から俳優に