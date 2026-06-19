「1位じゃなかったから、まだそんなに目立たなかったんだけど……」お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、5月26日深夜に放送された中京テレビのバラエティ番組『太田上田』(毎週火曜 24:59〜25:24)で、「不快な司会者ランキング」で1位となったことについて本音を明かした。太田光○「やっぱ傷つきますよ」太田光の本音太田は、「俺なんかはだいたい、3位とか2位とか、その辺を行ったり来たりしてた」と説明。「でも1位じゃなかった