「コーヒーを飲む人は認知症になりにくい」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。しかし、コーヒーなら何でもよいわけではありません。飲み方によっては、せっかくのメリットを打ち消してしまうどころか、認知症予防の観点からは逆効果になることもあります。本記事では、認知症予防のために知っておきたい「避けたいコーヒー習慣」と「おすすめの飲み方」について解説します。○甘いコーヒー習慣が脳に与える影響コ