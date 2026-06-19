俳優・郄嶋政宏（６０）のレアな夫婦ショットが公開された。女優の妻、シルビア・グラブ（５１）が１９日までに自身のインスタグラムを更新し「珍しく夫婦のツーショット？笑」と笑いながら、肩を組む仲良しショットをアップ。「旦那の郄嶋政宏出演中の『神経衰弱ぎりぎりの女たち』をタイミング合わせてマテ・カマラスさんと観に行きました！」とミュージカルを鑑賞。「この作品はブロードウェイでも観ている作品