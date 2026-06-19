ニリンソウはジビエを美味しく食べるための秘密道具！花の咲いた株を採取しよう ニリンソウ キンポウゲ科 ジビエを美味しく食べるための秘密道具 毒草が多いキンポウゲ科の中では珍しい食用種。肉料理にとても合うとされ、アイヌはこの草をプクサキナと呼び、春先に採取して一年を通して利用した。春先に葉を出し、花を咲かせたあとは地上部が枯れてしまう、スプリング・エフェメラル（春の妖精）と呼ば