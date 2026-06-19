LED¼¼ÆâºÏÇÝ¤Î¶ñÂÎÎã¤È¤Ï¡©6¤ÄÌÜ¤ò¾Ò²ð ¿å¤äÉ÷¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¨¤Ð°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶­¤òºî¤ì¤ë¤Î¤¬LEDºÏÇÝ ① Äß¤ê²¼¤²¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥¿¥¤¥×¤ä¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×¤ÎLED¤âÊ»ÍÑ¤·¤Æ¶Ñ°ì¤Ë¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ②③ ÅìÆî¸þ¤­¤ÎÉô²°¤Ç¡¢Áë¤Ë¶á¤¤ÊÉºÝ¤Ë¿¢ÊªÃª¤òÀßÃÖ¤·¡¢°ìÇ¯Ãæ LED ¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ²°Æâ¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¢Êª¤¬¤¢