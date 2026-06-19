東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値161.38高値161.81安値160.48 163.30ハイブレイク 162.55抵抗2 161.97抵抗1 161.22ピボット 160.64支持1 159.89支持2 159.31ローブレイク ユーロドル 終値1.1458高値1.1528安値1.1451 1.1584ハイブレイク 1.1556抵抗2 1.1507抵抗1 1.1479ピボット 1.1430支持1 1.1402支持2 1.1353ロ&#12