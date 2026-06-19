東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.91高値185.37安値184.30 186.49ハイブレイク 185.93抵抗2 185.42抵抗1 184.86ピボット 184.35支持1 183.79支持2 183.28ローブレイク ポンド円 終値213.08高値214.06安値212.46 215.54ハイブレイク 214.80抵抗2 213.94抵抗1 213.20ピボット 212.34支持1 211.60支持2 210.74ロ&#1254