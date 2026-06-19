東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.81高値9.85安値9.78 9.92ハイブレイク 9.88抵抗2 9.85抵抗1 9.81ピボット 9.78支持1 9.74支持2 9.71ローブレイク シンガポールドル円 終値125.11高値125.30安値124.45 126.31ハイブレイク 125.80抵抗2 125.46抵抗1 124.95ピボット 124.61支持1 124.10支持2 123.76ローブレイ