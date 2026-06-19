東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7013高値0.7042安値0.7001 0.7077ハイブレイク 0.7060抵抗2 0.7036抵抗1 0.7019ピボット 0.6995支持1 0.6978支持2 0.6954ローブレイク キーウィドル 終値0.5755高値0.5799安値0.5749 0.5836ハイブレイク 0.5818抵抗2 0.5786抵抗1 0.5768ピボット 0.5736支持1 0.5718