８時３０分に日本消費者物価指数（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（5月）08:30 予想1.5%前回1.4%（前年比) 予想1.4%前回1.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)