今回は、夫が妻への暴言をSNSに投稿した結果についてのエピソードを紹介します。ワンオペ育児家事が限界で…「私の夫は頻繁にモラハラ発言をしてきます。また、年子の小さな子どもが2人いて、 共働きだというのに、家事や育児はすべて私一人でしています。ただ疲労がたたり、体調を崩すことも増え、限界に近づいていました。夫に『家事も育児も少しは手伝って』と言いましたが、夫は話を聞いてくれません。そこで『じゃあ仕事辞め