元日本代表の本田圭佑が、21日(日本時間)に行うワールドカップ日本代表対チュニジア代表戦を中継する日本テレビ系で解説を行う。実況は明治大サッカー部出身の山本紘之アナウンサーが担当する。前回大会のインターネットテレビ『ABEMA』で解説を担当した際に大きな話題を集めた本田節だが、地上波に移った今大会でもさっそく15日(日本時間)の日本対オランダを中継したNHKでも話題をさらった。第2戦は日テレの中継に登場する