日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)が北中米W杯グループリーグ第2戦のチュニジア戦へ冷静な視線を向けた。初戦のオランダ戦で勝ち点1を手にした日本に対し、チュニジアはスウェーデンに1-5という大敗スタート。さらに試合後には監督交代という荒療治に踏み切っており、追い込まれた相手がどのような戦いを挑んでくるのかは簡単には読めない。またチュニジアの新指揮官は、2022年カタールW杯でサウジアラビアを率いてグル