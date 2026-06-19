・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３９９．７０（－１０８．９１） ・ドイツ・ＤＡＸ ２５０２６．８０（＋９２．１３） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８４６７．９８（＋３７．１９） ・ロシア・ＲＴＳ １０４６．５２（－２９．８８） 出所：MINKABU PRESS