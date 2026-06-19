・ＮＹダウ５１５６４．７０（＋７２．１５） 高値５１９４９．２６ 安値５１５５４．５３ ・Ｓ＆Ｐ５００７５００．５８（＋８０．４８） ・ナスダック総合指数２６５１７．９３（＋４９６．２７） 出所：MINKABU PRESS