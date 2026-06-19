・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝７６．６０ドル（－０．１９ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４２４５．９ドル（－１３５．５ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝６６２５．５セント（－４４４．１セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６０５．７５セント（－７．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェ