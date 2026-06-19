１８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７２．１５ドル高の５万１５６４．７０ドルと反発した。米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に署名をしたことで、米原油先物相場が下落。米長期金利も低下し、株式相場を支援した。半導体関連株が買われ、ナスダック総合株価指数の上昇率は１．９％に上るなど大幅高となった。 キャタピラー＜CAT＞やナイキ＜NKE＞が上昇。セーフ・バルカーズ＜SB＞が値を上げ、