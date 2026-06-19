[6.18 W杯B組第2節 スイス 4-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ ロサンゼルス]北中米ワールドカップは現地時間18日、B組第2節のスイス代表対ボスニア・ヘルツェゴビナ代表を行い、0-0でクロアチアが勝利した。25日に行われる第3節でスイスはカナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナはカタールと対戦する。前半10分のスイスの攻撃。チームの心臓MFグラニト・ジャカからボックスに走り込んだFWダン・エンドイェに縦パスが入り、そのまま左足