京都サンガF.C.は18日、ミラン・ミリッチ氏が来季よりトップチームのヘッドコーチに就任することを発表した。京都では21年から?貴裁氏が指揮を執っていたが今季で退任し、新シーズンから浦和監督に就任。後任として、大分、町田、FC東京、C大阪、鹿島を指揮した経験を持つランコ・ポポヴィッチ氏の監督就任が発表されている。24年1月から10月までポポヴィッチ監督が率いた鹿島でコーチを務めていたミリッチ氏はクラブを通じ