V・ファーレン長崎は18日、MF山口蛍(35)、FW岩崎悠人(28)、FWノーマン・キャンベル(26)と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。3選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。MF山口蛍「2026-27年シーズンも長崎でプレーすることになりました!過去最高のV・ファーレン長崎。そして、まだ見ぬ最高の景色を長崎の街全体で見に行きましょう!変わらず応援よろしくお願いします!」FW岩崎悠人「百年構想リーグでは