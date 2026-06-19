友人より、彼を優先する日々。好きだった趣味も、いつの間にか後回し。そんな変化に、心当たりはありませんか。その行動、実は多くの女性に共通しています。彼の都合が、いつの間にか"自分の基準"に週末の予定を立てるとき、まず頭に浮かぶのは「彼は空いているかな」という考えになっていませんか？恋人を大切にすることは、もちろん素敵なことですが、それが当たり前になってくると、自分自身の予定や気持ちはいつも二番手に。気