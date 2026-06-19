2022年活動を開始した6人編成バンド、JIJIM（よみ：ジジム）。 そのJIJIMが、敬愛する同じ山梨県出身のバンド・フジファブリックの代表曲『若者のすべて』をカバー、自主レーベル“Kilim record”より6月26日(金)リリースする。 志村正彦氏が27歳の時に生み出したこの楽曲を、JIJIMもまた同じ27歳という現在地で鳴らすこととなった。 夏の終わりの空気や、胸の奥に残り続ける思いを描いた本楽曲が