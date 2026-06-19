「最近パンツのウエストがきつくなってきた」と感じていませんか？ 年齢を重ねると気になりやすい下腹のぽっこり感は、脂肪だけでなく姿勢の崩れや体幹の筋力低下も関係していると言われています。特に、骨盤まわりを支える腸腰筋やお腹の深層部にあるインナーマッスルがうまく働かなくなると、下腹が前に出やすくなることも。そこでおすすめなのが、ピラティスの基本エクササイズ【デッドバグ】です。寝たままで行え、体幹を安定