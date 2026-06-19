朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）２０」で、ボクシング高校３冠の実績を持つ黒柳禅と“クレイジージェントル”メカ君の一戦が公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、１００万回再生と話題となった。ベアナックルＭＭＡでの対戦。ゴングからメカ君が飛びかかっていき壮絶な殴り合いが展開されたが、黒柳の左拳を被弾し、倒れ込むとそのままバックを