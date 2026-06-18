「運命の人って本当にいるの？」と感じていませんか？でも、実は脳科学の研究で、相性の良い相手と出会ったとき、私たちの脳は特別な反応を示すことがわかっているんです。そこで今回は、脳が「この人だ！」と感じるサインを紹介します。好き嫌いのセンサーが同調する食べ物や音楽、休日の過ごし方など、好き嫌いの感覚が驚くほど一致する相手は、脳の処理システムが似ている証拠。会話が途切れず「わかる！」と共感できる瞬間が多