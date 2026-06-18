「そんな話、したっけ？」自分ではすっかり忘れていた会話を、男性の方がしっかり覚えていて、思わず驚いた経験はありませんか？実は男性は、本命だと感じている相手に対して、"記憶に残るもの"が自然と変わっていきます。特別なイベントの話だけでなく、むしろ何気ない日常の会話ほど、心に刻まれやすくなるのです。“雑談”こそ、記憶に残る男性が本命相手との会話で残るのは、重要な話だけではありません。好きなパンの話。休日