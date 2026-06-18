男性から「彼女と交際してもうまくいかないな…」と思われてしまうと、どんなに男性のことを好きであっても交際には進展しないでしょう。そこで今回は、そんな男性が「付き合えない」と感じる女性の特徴を紹介します。｜常に人に対して批判的常に人に対して批判的な女性に対して、男性は関わること自体を避けたくなるもの。一緒にいても建設的な気持ちになれないだけでなく、交際すると女性からの批判を真っ向から受けることにもな