毎日連絡が来るし、返信もすぐにしてくれる。「これだけ連絡してくれるんだから、きっと本気なんだ」と感じてしまうことはありませんか？でも、不倫関係においては、連絡の頻度と気持ちの深さが、必ずしも一致するわけではありません。そこには、女性には見えにくい男性ならではの心理が隠れていることがあります。男性にとって「連絡＝本気の証明」とは限らない女性にとって、こまめな連絡は愛情や本気度を測るひとつのバロメータ