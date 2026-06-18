ダイエット中に麺類を食べるとき、うどんとパスタのどちらを選んでいますか？「うどんのほうが太りにくそう」「パスタはなんとなく避けてしまう」とイメージする方も少なくないはず。でも実は、うどんとパスタそのものに大きな差があるとは言い切れません。体型を維持している人ほど、麺の種類だけで判断するのではなく、食事全体のバランスに目を向けているもの。今回は、大人世代が知っておきたい、麺選びの正しい視点を整理しま