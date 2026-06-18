「ボブにすると重たく見える気がして……」「でも、短くしすぎるのもちょっと不安」。そんな気持ち、きっと多くの方に覚えがあるのではないでしょうか？そこで最近注目されているのが“レイヤーボブ”です。一見すると普通のボブですが、今っぽく見える理由には、ちゃんとした秘密があります。同じボブでも、重たく見えない理由レイヤーボブとは、ボブをベースにしながら、髪の表面や顔まわりに段差（レイヤー）を入れたスタイルの