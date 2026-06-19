ディズニー・アニメーション・スタジオの映画『Hexed』（原題）が、邦題を『ビリーと魔法のはじまり』として、12月4日より日本公開となることが決まった。併せて、ティザー予告とティザーポスターが解禁された。【動画】魔法使いの世界への旅が始まる！『ビリーと魔法のはじまり』ティザー予告本作は、長編アニメーション作品のディズニー・ヒロイン史上初となる“現代の高校生”を主人公とした、全く新しい魔法の物語。テ