北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）にカメラマンの撮影位置問題が浮上した。17日（日本時間18日）、1次リーグL組の第1戦はイングランドがクロアチアに4-2で快勝したが、トーマス・トゥヘル監督が試合前の国歌斉唱の際、カメラマンの撮影位置をめぐりFIFAに苦言。変更を要望した。その続報を英メディアが報じている。FWハリー・ケインの2ゴールなどで快勝発進したイングランド。ところが、試合後の会見でトゥヘル監