森田剛を主演に迎え、是枝裕和監督率いる映像制作集団・分福の新鋭監督である森本晶一と佐藤快磨の2人がメガホンをとる映画『見上げてごらん』が、10月30日より公開されることが決定。Web限定公開のデジタル・ティザービジュアル、森田と監督2人からのコメントが解禁された。【動画】『見上げてごらん』デジタル・ティザービジュアルモーフィング映像本作は、マンガづくりに携わる迷えるオトナたちが繰り広げる、ちょっと可笑