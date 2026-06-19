宝塚記念でメイショウタバルが偉業日本中央競馬会（JRA）は18日、公式Xを更新。14日のG1・宝塚記念（阪神芝2200メートル）を制し、史上初の親子連覇を達成したメイショウタバル（牡5、石橋）の“お宝”を公開すると、ファンが騒然となった。レース直前の大雨も味方につけ、今年もメイショウタバルが上半期を締めくくる大舞台を制した。父ゴールドシップも宝塚記念を連覇しており、親子での連覇は史上初の偉業だった。鞍上は