明石家さんまとマツコ・デラックスが共演するＴＢＳ系バラエティー「週刊さんまとマツコ特大号」（木曜・午後１０時）に、マツコと同じ１９７２年生まれのスキージャンプの葛西紀明、お笑いタレント・ケンドーコバヤシ、元横綱の貴乃花光司氏、女優・西田ひかる、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子が出演した。「昭和イチヤバい世代７２年生まれの集いスペシャル」と題し、７２年生まれが集結。お笑いコンビ・平成ノ