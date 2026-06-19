ニューヨークのタイムズ・スクエアで現地時間6月11日に放映されたニューヨークのタイムズ・スクエアにて現地時間6月11日の0時00分に、日本代表の応援ムービーが大きく映し出された。日本サッカー協会（JFA）がその様子を公開し、話題を呼んでいる。今回の応援ムービー放映は、SNSやJFA公式アプリ、日本各地のメッセージスポットから集まった応援のチカラによるもの。対象となるSNS投稿へのいいね、リプライ、リポストや、各種