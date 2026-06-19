トルコで行われたバレエ公演中、1匹の猫が舞台に乱入し、観客に思いがけない笑いをもたらした。16日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズなど海外メディアによると、11日にトルコ・イズミルのボルノワ野外劇場で行われたインペリアル・ロシア・バレエ団の『ロミオとジュリエット』公演の終幕間近、オレンジ色の猫1匹が舞台に上がってきた。舞台ではちょうど、ロミオがジュリエットを死んだものと思い込み、毒をあおって息絶えると