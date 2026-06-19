朴智星（パク・チソン）JTBC解説委員（45）が韓国−メキシコ戦のキーマンに李康仁（イ・ガンイン、25、パリ・サンジェルマン）を挙げた。朴委員は19日午前10時（日本時間）にメキシコのグアダラハラスタジアムで行われる北中米ワールドカップ（W杯）A組第2戦を翌日に控え、「李康仁の役割が最も重要だ」とし「相手の強いプレスをかわせばチャンスを作ることができる」と予想した。メキシコのハビエル・アギーレ監督もこの日、警戒