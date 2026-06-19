「2002年ワールドカップ（W杯）でベスト4入りを果たしたが、今の選手たちにはその記録を超えてほしい」韓国サッカー代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は、19日（日本時間）にメキシコ・グアダラハラスタジアムで行われる北中米W杯グループステージA組第2戦のメキシコ戦を翌日に控えた記者会見で、このように語った。これは「2002年W杯で韓国が最高の成績（ベスト4）を収めた際に選手としてプレーしていたが、その成績を上回るこ