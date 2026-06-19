歌手の倖田來未が16日、自身のインスタグラムを更新。長男が倖田の髪をカットするショットを披露し、話題を集めている。 「エロかっこいい」の代名詞となり一時代を席巻した倖田は、今なお第一線を走り続ける。2011年12月に4人組バンド・BACK-ON KENJI03との“授かり婚”を発表し、翌12年7月に第1子となる長男を出産。 今年3月に発表した第2子の妊娠は14年ぶりで高齢出産となり大きな関心が寄せられた。だが、祝福が殺到する一