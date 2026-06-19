異例だった2月の衆院選後に始まった通常国会も、終盤の攻防を迎えている。衆院と異なり参院では過半数まで4議席足りない状況は変わらないままの与党だが、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案や国旗損壊処罰法案については今国会成立のめどをつけた。 これまで与党が参院で4議席以上の賛成を得るため第一に秋波を送ってきたのは、国民民主だった。ただ終盤国会に入り、その相手が参政党になる場面も増えつつある。 その代表的な