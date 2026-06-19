「ぐっさん」の愛称で親しまれるお笑いタレント・山口智充（57）が18日、自身のインスタグラムを更新。愛車であるトヨタ「クラウン ステーションワゴン」を手放したことを明かし、車に対する深い愛着と、独自の“モノとの向き合い方”をつづった。【写真】「次のステップの為に…」山口智充が“別れ”を告白した元愛車『クラウン』山口は、「いらないから手放すわけではなく、新しい出会いの為に、次のステップの為に手放さな