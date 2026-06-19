日本国憲法第24条に定められた「結婚」に関する条文。現在、同性婚をめぐる議論の中で、この「両性の合意」という言葉の解釈が焦点となっている。【映像】大阪おばちゃん語訳で読む「憲法24条」ニュース番組『わたしとニュース』では、法学者の谷口真由美氏と漫画家の瀧波ユカリ氏とともに、この憲法24条を、谷口氏が考案した「大阪おばちゃん語」で読み解きながら、憲法成立当時の背景や「両性」という言葉が持つ本当の意味に