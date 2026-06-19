自民党と日本維新の会は１８日、社会保障制度改革を巡る実務者協議を開き、高齢者医療費の窓口負担の見直しを議論した。維新が現役世代の負担軽減に向け、窓口負担を原則３割に引き上げることを求めた一方、高齢者の反発を懸念する自民は慎重姿勢を示し、隔たりが大きかった。これ以外にも多くの改革項目があり、両党は議論を継続する考えだ。（山本貴広、伊福幸大）３割へ負担増自民慎重「基本的な認識が違う。急速に調整し