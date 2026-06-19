生い立ちも性格も異なる2人のヒロイン、一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）が日本で初めて正規に訓練された看護婦“トレインドナース”となり、ぶつかり合いながら共に成長していく姿を描き出すNHK朝ドラ『風、薫る』。【写真】朝ドラではバチバチ…でも裏では仲良しな虎太郎＆シマケン（小林虎之介＆佐野晶哉）を見るまもなく放送も折り返しとなる中、第12週にある人物が久しぶりに再登場した。りんが栃木県那須地域