【ワシントン共同】米国のウィットコフ和平交渉担当特使は18日、米国とイランの軍事作戦終結を盛り込んだ覚書について米議員に非公開で説明した。イランが国際原子力機関（IAEA）による核施設の査察を受け入れ、濃縮ウランの所在特定や発見に向けた作業を始めると明らかにした。AP通信が伝えた。ウィットコフ氏は、イランとIAEAの間で査察に関する書簡が起草されたと説明。米国の査察官がIAEAに招かれる形でイランを訪れる可能